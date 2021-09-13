قرض العمل الحر للعاطلين عن العمل 150 ألف ريال سعودي بدون كفيل وبأقل راتب

قرض العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية وقد يصل التمويل بقيمة تبلغ 150 ألف ريال سعودي، حيث أن بنك التنمية الاجتماعية المعروف الآن باسم تسليف لا يشترط موعد للموافقة علي التمويل الشخصي بدون كفيل لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويستهدف بنك تسليف استفادة الرجال والسيدات وذلك عن طلب التمويل سريع من اجل توحيد الديون أو تمويل السيارة أو تمويل شراء منزل وغيرها ويمكن أن تكون مفيدة بالتأكيد بدون تحصيل أي فوائد علي إجمالي قيمة التمويل، ويتم تسديد القرض السريع بدون كفيل علي مدة فترة تصل إلي خمس سنوات وهذا التمويل مقدم للمواظفين أو العاطلين عن العمل، لذلك نقدم لكم شروط الحصول علي قرض العمل الحر وكيفية التقديم.

شروط الحصول علي قرض العمل الحر من بنك التسليف

يقدم بنك التنمية الاجتماعية افضل القروض بالتقسيط المريح وقسط شهري علي أطول فترة سداد مريحة لك وتناسب الراتب الشهري الخاص بك، ويعتبر بنك التسليف من اهم البنوك التي تقدم افضل التمويلات المتنوعة وتناسب جميع الفئات في المملكة العربية السعودية، ويضع البنك بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم للحول علي القرض وهذه الشروط عبارة عن:

يشترط علي المتقدم أن يكون سعودي الجنسية فقط وليس متاح للمقيمين.

يجب أن تتراوح عمر المتقدم لطلب التمويل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

يجب علي المواطن إحضار وثيقة العمل الحر ذاتية صادرة عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لا يحصل المواطن المتقدم لطلب التمويل إذا تعدي الراتب الشهري الخاص به عن 14 ألف ريال سعودي.

استكمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من البنك مع التقديم.

رابط التقديم للحصول علي قرض العمل الحر من بنك التسليف الإلكتروني

التقديم علي طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية من خلال الموقع الالكتروني ويمكنك الحصول علي التمويل الذي ترغب به عند التقديم تابع الخطوات التالية: