ظهور iPhone 13 pro max سعر ومواصفات أيفون ١٣ برو ماكس واهم المزايا

ظهور iPhone 13 سعر ومواصفات أيفون ١٣ واهم المزايا والعيوب التي يبحث عنها قطاع كبير من عشاق جوالات الآيفون الجديدة والتي من أبرزها الهاتف العملاق أيفون 13 برو ماكس صاحب افضل نظام تشغيل في عالم الهواتف الذكية iso 15، وكاميرات عالية الجودة والقدرة على التصوير بجودة 4k، والشحن السريع والعديد من المزايا والمواصفات التي نستعرضها إليكم عبر هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

ظهرت العديد من صور الهاتف الجديد أيفون 13 برو ماكس باللون البرتقالي والذهبي والفضي والرمادي في الأسواق، وجاء أهم المواصفات في هذا الجوال الذكي كالتالي:

ذاكرة التخزين الداخلي للجوال تصل إلي ألف جيجا بايت (1 تيرا بايت)، ويوجد عدد كثير من إصدارات هذا الجوال فمن بين الإصدارات ذاكرة داخلية 128، 256، 512 جيجا بايت.

الهاتف لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية.

الذاكرة العشوائية للهاتف المحمول 8 جيجا بايت.

الشاشة تأتي بحجم 6.3 بوصة.

الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع والذي تصل قوته إلي 18 وأت، حيث يمكنكم شحن الهاتف في وقت قياسي يصل إلي نصف ساعة فقط.

الجوال يدعم جميع شبكات الاتصال بداية من 2g, 3g, 4g, 5g.

الكاميرا الأمامية لجوال أيفون 13 برو ماكس مقدارها 12 ميجا بكسل.

مقدارها 12 ميجا بكسل. نظام التشغيل في الايفون (ISO 15).

وزن الهاتف 226 جرام تقريبا.

الهاتف يدعم مقاومته إلي الماء والغبار وإمكانية تحمل الهاتف السقوط في الماء مدة زمنية تتجاوز النصف ساعة وعمق 6 متر دون أي تأثير على خصائص الهاتف

الكاميرات الخلفية للهاتف جاءت رباعية الأولي تحتوي على عدسة بدقة 24 ميجا بكسل والثانية تحتوي على عدسة بنفس الجودة 20 ميجا بكسل والثالثة بدقة 16 ميجا بكسل، والرابعة بدقة 12 ميجا بكسل.

أبعاد الهاتف 160.8*7.4*78.1 من.

يدعم خاصية NFC.

الهاتف يأتي بشريحة واحدة فقط.

بدأت التوقعات تشير إلى أن سعر الهاتف المميز ايفون 13 برو ماكس الجديد الذي بدأت عملية ظهوره في الأسواق منذ أمس تؤكد سعره في الدول العربية كالتالي:

سعر آيفون 13 برو ماكس في الإمارات 5876 درهم إماراتي.

في الإمارات 5876 درهم إماراتي. سعر iPhone 13 promax في السعودية 6000 ريال سعودي.

في السعودية 6000 ريال سعودي. سعر آيفون 13 برو ماكس في مصر 25102 جنية مصري.

في مصر 25102 جنية مصري. سعر الهاتف بالدولار الأمريكي 1600 دولار.

وصلنا لنهاية شرح خصائص ظهور iPhone 13 pro max سعر ومواصفات ايفون ١٣ برو ماكس واهم المزايا والعيوب.