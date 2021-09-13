الطيران المدني تعلن اجراءات جديدة لدخول السعودية للمقيمين والزائرين

أعلنت الهيئة العامة للطيران بأنها قد أصدرت تعليماتها لكافة شركات الطيران، والتي تتضمن تحديث آلية وإجراءات دخول المملكة سواء للمقيمين داخل المملكة أو القادمين إليها بغرض الزيارة من الدول المسموح بالقدوم منها إلى داخل المملكة، بالإضافة إلى تقليص مدة الحجر المؤسسي والذي تم فرضه على الراغبين في القدوم إلى المملكة في اعقاب استئناف حركة الطيران من وإلى المملكة من الدول المسموح لها القدوم إلى المملكة.

الطيران المدني تعلن اجراءات جديدة لدخول المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح لها بالقدوم:-

أعلنت هيئة الطيران المدني بأن الاجراءات الجديدة لدخول القادمين إلى المملكة من المقيمين والزائرين من الدول المسموح لها بالقدوم إلى المملكة تتمثل في :-

1- القادم الحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة داخل المملكة والغير محصن، يقوم بالإجراءات التالية :-

يقوم بتقديم فحص بتقنية (PCR) سلبي لعينة تم اخذها منه خلال ال 72 ساعة قبل مغادرته إلى المملكة، على أن تطبق عليه اجراءات حجر صحي مؤسسي في هذه الحالة لمدة خمسة أيام.

القيام بإجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول إلى المملكة.

يقوم بإجراء فحص أخر في اليوم الخامس بعد الوصول.

الالتزام بأوقات فحص كورونا بناءً على ما يظهر له في تطبيق توكلنا في خدمة التسلسل الزمني.

تنتهي مدة الحجر المؤسسي بمجرد ظهور نتيجة سلبية للفحص.

2- القادم الذي حصل على جرعتين من أحد اللقاحات غير المعتمدة في المملكة أو حصل على أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير معتمدة في المملكة عليه أن يقوم بالاتي:-

يقدم فحص بتقنية ال PCR سلبي العينة أخذت منه خلال ال 72 ساعة قبل مغادرته من بلده إلى المملكة.

تطبق عليه اجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام.

يقوم بإجراء فحص كورونا خلال ال 24 ساعة من الوصول إلى المملكة.

يقوم بتقديم فحص آخر في اليوم الخامس من وصوله المملكة والالتزام بأوقات فحص كورونا بناءً على ما يظهر له في تطبيق توكلنا.

تنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة الفحص سلبية.

واشارت هيئة الطيران المدني بأنه بالنسبة للمرافقين فإنه سوف يسمح لهم بالدخول على النحو التالي:-

1- تطبق على المرافقين غير المحصنين من سن أقل من 18 عاماً اجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة خمسة أيام، على أن يتم اجراء فحص كورونا لمن أتم منهم ثمانية أعوام فما أعلي في اليوم الخامس ويتم الالتزام بكافة الاجراءات الصحية المحددة من وزارة الصحة في المملكة.

2- المرافقين غير المحصنين ممن أتموا سن 18 عاماً فأعلي تطبق عليهم اجراءات الفحص المؤسسي الجديدة.

وأخيراً فقد أشارت هيئة الطيران المدني بأنه سوف يتم سريان تلك الاجراءات الجديدة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021 الساعة 12 ظهراً.