السماح بأداء العمرة للأردنيين برا

دوت الخليج :- قرر وزير الداخلية مازن الفراية السماح للمعتمرين الأردنيين بالسفر عبر المراكز الحدودية البرية الأردنية لأداء مناسك العمرة في الديار المقدسة. وقال الفراية في كتاب : "لا مانع لدينا من السماح للمعتمرين الأردنيين بالسفر عبر المراكز الحدودية البرية الأردنية (مركز حدود العمري ومركز حدود المدورة)، وذلك لأداء مناسك العمرة في الديار المقدسة، شريطة تطبيق الشروط الصحية الأردنية والسعودية المطلوبة". يشار إلى أن السماح بأداء العمرة براً يعتبر لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا.

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