ترامب: لا خيار أمام أمريكا سوى إعادة انتخابى فى 2024

وقال الرئيس الأمريكى السابق، فى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لا أعتقد أنه سيكون لدينا خيار، إن ما يحدث حاليا هو أمر مخز".
وتابع ترامب واصفا قرار إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بسحب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان بأنه "أكبر إحراج فى تاريخ بلادنا".
وأضاف: "عندما تنظر إلى أفغانستان وما حدث، والموت من دون سبب"، وأشار إلى أن آباء العسكريين يرغبون فى التحدث معه وليس بايدن، لافتا إلى أنهم مدمرين نفسيا مما حدث لأبنائهم فى أفغانستان.
وواصل دونالد ترامب فى حديثه لـ"فوكس نيوز": "لقد وصلنا إلى نقطة ليس لدينا فيها خيار آخر".
كما انتقد ترامب الرئيس الأمريكى جو بايدن، ووصفه بأنه "شخص غير كفء كزعيم لبلدنا"، ووصف إدارته بأنها "مثيرة للانقسام".
وأوضح: "لقد استمرت إدارة بايدن فى إخبار الجميع كيف يرغبون فى وحدة الشعب الأمريكى، إنهم لا يدعون للوحدة، ولكنهم مثيرين للانقسام جدا".
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