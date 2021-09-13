عاجل.. الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا على لائحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أدرجت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، 38 فردا و15 كيانا على لائحة الإرهاب، ويأتى القرار فى إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، طالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أى أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول فى الدولة فى أقل من 24 ساعة. وتشمل قائمة الأشخاص ما يلى: 1 - أحمد محمد عبدالله محمد الشيبه النعيمى "الإمارات"

2 - محمد صقر يوسف صقر الزعابى "الإمارات"

3 - حمد محمد رحمه حميد الشامسى "الإمارات"

4 - سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجى "الإمارات"

5 - حسن حسين طباجه "لبنان"

6 - أدهم حسين طباجه "لبنان"

7 - محمد أحمد مسعد سعيد "اليمن"

8 - حيدر حبيب على "العراق"

9 - باسم يوسف حسين الشغانبى "العراق"

10 - شريف أحمد شريف باعلوى "اليمن"

11 - مانوج ساباروال او براكاش "الهند"

12 - راشد صالح صالح الجرموزى "اليمن"

13 - نايف ناصر صالح الجرموزى "اليمن"

14 - ذبيح الله عبدالقاهر دورانى "أفغانستان"

15- سليمان صالح سالم عبولان "اليمن"

16 - عادل أحمد سالم عبيد على بادره "اليمن"

17 - على ناصر عسيرى "السعودية"

18 - فضل صالح سالم الطيابى "اليمن"

19 - عاشور عمر عاشور عبيدون "اليمن"

20 - حازم محسن الفرحان +حازم محسن فرحان "سوريا"

21 - مهدى عزيز اله كياستى "إيران"

22 - فرشاد جعفر حاكم زاده "إيران"

23 - سيد رضا سيد محمد قاسمى "إيران"

24 - محسن حسن كاركرحجت "إيران"

25 - إبراهيم محمود أحمد محمد "إيران"

26 - أسامة حسين دغيم "سوريا"

27 - عبدالرحمن أدو موسى "نيجيريا"

28 - صالح يوسف أدامو "نيجيريا"

29 - بشير على يوسف "نيجيريا"

30 - محمد إبراهيم عيسى "نيجيريا"

31 - إبراهيم على الحسن "نيجيريا"

32 - سوراجو أبوبكر محمد "نيجيريا"

33 - علاء خنفورة أو علاء عبدالرزاق على خنفورة أو علاء الخنفورة "سوريا"

34 - فادى سعيد كمار، فادى سعيد قمر "بريطانيا"

35 - وليد كامل عوض "سانت كيتس - نافيس"

36 - خالد وليد عوض "سوريا"

37 - عماد خالق كونداكزى "روسيا"

38 - محمد أيمن تيسير رشيد المراياتى "الأردن" أما الكيانات التى شملتها القائمة فتضم ما يلى: 1 - شركة آثار الأشعة للتجارة

2 - شركة م ح الحمرية ارزو الدولية م م ح

3 - شركة حنان للملاحة

4 - شركة فور كورنرز بتروليوم

5 - شركة ساسكو لوجستيك

6 - شركة الجرموزى للتجارة العامة

7 - شركة الجرموزى للشحن والتخليص /ش.ذ.م.م/

8 - شركة الجرموزى لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة /ش.ذ.م.م/

9 - شركة ناصر الجرموزى للتجارة العامة /ش.ذ.م.م/،

10 - شركة ناصر الجرموزى للشحن والتخليص ش ذ م م

11 - ويف تك للكمبيوتر ذ م م

12 - ان واى بى أى تريدينج- م م ح

13 - كى سى ال جنرال تريدنج م م ح

14 - مجموعة الإنماء

15 - شركة العمقى وإخوانه للصرافة.

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