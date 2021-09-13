إيطاليا.. حصيلة ضحايا كورونا تلامس الـ130 ألفا 

سجلت وزارة الصحة الإيطالية اليوم 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليلامس عدد ضحايا الفيروس في البلاد حاجز الـ130 ألفا.

وارتفع عدد الوفيات إلى 129 ألفا و955 حالة، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 4 ملايين 609 آلاف و205 إصابات بعد الإعلان عن 2800 إصابة جديدة اليوم.

كما ازداد عدد المصابين في وحدات العناية الفائقة في المستشفيات 4 أشخاص عن الأمس، ليبلغ مجموعهم 563 مريضا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية شفاء 4 آلاف و186 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4 ملايين و353 ألفا و346 حالة.