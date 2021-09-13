Realme 8i الهاتف الجديد من ريلمي | أهم المميزات والعيوب والسعر

Realme 8i هاتف شركة ريلمي الجديد والذي تم الإعلان عنه مؤخراً ضمن آخر سلاسل الشركة وأكثرها انتشاراً في الأسواق وهي سلسلة الـ8. أعلنت الشركة عن الهاتف فالهند إلي جانب هاتفها الآخر Realme 8s 5G والذان يقدمان هواتف شركة بشكل جديد ومطوراً عن الهواتف السابقة مثل Realme 8 و Realme 8 pro.

‌يأتي الهاتف بوزن يصل إلي 194 جراماً.

‌كما يأتي كذلك مع خامات من البلاستيك poly Carbonite في كل من الظهر والإطار.

‌كذلك ويدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

‌بالاضافة إلي إمكانية زيادة سعة التخزين وذلك عن طريق إضافة كارت ميموري في منفذ خاص.

‌بالنسبة للشاشة فالهاتف يأتي مع شاشة من نوع IPS LCD بجودة FHD+ مع دقة 1080×2414 ، أي بمعدل كثافة 401 بكسل لكل إنش.

‌كما تحتل الشاشة أيضاً نسبة 90.8% من جسم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 ، واستجابة لمس تصل إلي 180 هيرتز.

‌ أيضاً تصل درجة سطوع الشاشة إلي 600 شمعة ، مع دعم الترددات العالية حتي 120 هيرتز كذلك.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة المستخدم الخاصة من ريلمي Realme UI 2.0.

‌كذلك يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Mediatek Helio G96 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌يعمل المعالج بنواتين من نوع Cortex-A76 بتردد يصل إلي 2.05 جيجا هيرتز.

‌كما يوجد أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC2.

‌يتوفر من الهاتف إصدارين من سعة التخزين كالآتي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

‌ذاكرة التخزين من نوع UFS 2.1.

‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.1 ، مع دعم تصوير الـpanorama.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف يأتي مع ثلاث كاميرات : الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم الـPDAF.

‌الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو ، وأخيراً كاميرا للعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 كذلك.

‌يوجد كذلك فلاش ليد ، مع دعم الكاميرات لخاصية الـHDR والتصوير Panoramic.

‌كما يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية عن طريق سواء الكاميرات الخلفية أو الأمامية.

‌يحتوي الهاتف علي سماعات مونو وليست ستيريو ، لكن يوجد أيضاً مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الاذن.

‌لا يدعم الهاتف أيا من خاصية الـNFC ولا شبكات الراديو FM.

‌ توجد البصمة علي الجنب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم فتح الهاتف باستخدام خاصية الـFace Unlock.

‌كما يدعم الهاتف مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، الجيروسكوب ، التسارع ، والبوصلة.

‌أما عن البطارية فالهاتف يأتي مع بطارية بحجم 5000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

‌ وأخيراً يتوفر الهاتف بإختيارين من الألوان : الأسود والبنفسجي.

‌ 190$ لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو حوالي 2980 جنية مصري.

لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو حوالي جنية مصري. ‌215$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 3380 جنية مصري.

مواصفات هاتف Realme 8i :كاميرات هاتف Realme 8i :مواصفات أخري للهاتف :سعر هاتف Realme 8i :

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف في مؤتمر الشركة في الهند ، مع بدأ المبيعات للهاتف بداية من يوم 14/9.