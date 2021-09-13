بلينكن: لم يكن أمامنا خيار سوى إنهاء حرب أفغانستان أو التصعيد

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الاثنين، أن واشنطن حققت أهدافها فى أفغانستان بمقتل بن لادن وتدهور قدرات القاعدة، مشيرا إلى أنه لم يكن من خيار أمام الرئيس جو بايدن سوى إنهاء الحرب أو التصعيد.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قال بلينكن فى جلسة استماع أمام الكونجرس بشأن الانسحاب من أفغانستان، "ذهبنا إلى أفغانستان لمحاسبة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، ولم يكن هناك أى دليل على أن بقاءنا فى البلاد سيساعد القوات الحكومية".

وأضاف "خصوم أمريكا أرادوا لها التعثر لعقد إضافى فى أفغانستان"، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية ورثت اتفاقا من إدارة ترمب مع حركة طالبان التى تعهدت بمنع استخدام أفغانستان كقاعدة للعمليات الإرهابية.

وأوضح أن بلاده على اتصال مباشر مع الأمريكيين الموجودين فى أفغانستان، وقال "غالبية الأمريكيين خرجوا من أفغانستان بحلول 31 أغسطس الماضى".

وأكد أن واشنطن لن تتكل على تعهدات طالبان وستحافظ على قدراتها فى مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الولايات المتحدة قدمت للشعب الأفغانى 330 مليون دولار خلال العام الحالى.

وتابع بلينكن "مساعدات أفغانستان لن تمر عبر الحكومة بل خلال منظمات مستقلة ووكالات الأمم المتحدة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أعلنت سحب قواتها من أفغانستان بحلول 30 أغسطس الماضى، بعد 20 عاما من الحرب التى بدأتها عقب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001.

وتسبب ذلك فى تدهور الأوضاع فى أفغانستان بوتيرة متسارعة أدت إلى سيطرة حركة طالبان على الحكم، وبدء العديد من الدول إجلاء رعاياها من البلاد.