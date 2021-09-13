اليونان: تحطم طائرة خفيفة على متنها مواطنان إسرائيليان

جدة - نرمين السيد - وقال تلفزيون "ERT اليونانى" إن الطائرة من نوع Cessna 172 سقطت فى البحر بالقرب من جزيرة ساموس القريبة من السواحل التركية فى بحر إيجه. وحسب معلومات القناة، كان على متنها شخصان هما الطيار وراكب، وكلاهما مواطنان إسرائيليان. وتشير التقارير إلى أنه تم العثور على الشخصين، لكنها لم تذكر أى تفاصيل عن حالتهما.

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