السعودية: أفغانستان تمر بحقبة تاريخية تجعلها على المحك فى أمنها

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عبّر مندوب السعودية فى جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل فى كلمة ألقاها خلال مؤتمر دعم أفغانستان، عن أمل المملكة فى أن تقود الحكومة الجديدة -حكومة تصريف الأعمال- الجهود نحو بناء الدولة على النحو الذى يعزِّز الأمن الاستقرار، ويقود البلاد نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب الأفغانى الشقيق.
وأشار إلى أن أفغانستان تمر بحقبة جديدة فى تاريخها، تجعلها على المحك فى أمنها واستقرارها واندماجها بشكل إيجابى وفعّال فى المجتمع الدولى.
وأكد أن حلّ أسباب النزاعات والحروب يؤدى إلى منع تفاقم الأزمات الإنسانية الدولية، ويسهم فى استقرار أمن العالم وازدهاره، ويقطع الطريق على الجماعات الإرهابية فى استغلال المناطق الهشة التى تعانى من عدم الاستقرار كملاذ آمن لعملياتهم الإجرامية التى تهدد أمن واستقرار الدول والمناطق والعالم أجمع.
ودعا مندوب السعودية، الأشقاء فى أفغانستان إلى نبذ العنف وحفظ الأمن فى المجتمع الأفغانى، وإحلال السلام الذى يحقق تطلعات الشعب الأفغانى وآماله، واحترام حقه فى العيش بأمن وكرامة.
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