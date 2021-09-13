إصابة 17 مدنيا بانفجار لغم حوثى باليمن

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر محلية وطبية إن 17 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، أصيبوا بجروح متفرقة فى أجسادهم جراء انفجار لغم من مخلفات الحوثيين بسيارة هيلوكس كانت تُقلهم اثناء عودتهم من حفل زفاف، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".
كما تم نقل المصابين إلى المستشفى الميدانى فى الخوخة لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة والعلاج.
وتأتى هذه الجريمة الحوثية البشعة فى إطار تصعيد الميليشيات من ممارساتها وأعمالها الإجرامية بحق المدنيين فى محافظة الحديدة.
وخلال الأيام الماضية، تشرد عشرات الأسر من قرى مديرية التحيتا إثر القصف المدفعى الحوثى المتعمد على الأحياء السكنية.
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