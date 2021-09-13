واشنطن: مكافأة بـ7 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤول بحزب الله

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن المسؤول الأمنى الكبير فى الحزب، هو طلال حمية، عمل كمسؤول أمنى خارجى للحزب، مشيرة إلى أنه مسؤول عن جميع الهجمات التى تنفذها خلايا حزب الله فى جميع أنحاء العالم.
وأعلنت وزارة الخارجية فى أغسطس الماضى أنها تعرض مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل أى معلومات تؤدى إلى اعتقال القيادى البارز فى حزب الله خليل يوسف حرب، المتهم بالإشراف على عمليات الحزب فى عدة دول فى المنطقة.
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