دفاع النواب الليبى: المشرى والإخوان يسعون لعرقلة إجراء الانتخابات

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وهنأت لجنة الدفاع والأمن القومى -فى بيانٍ لها نقلته وكالة "سبوتنيك"- الشعب الليبى على صدور قانون انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب، مثمنا عاليا ما قام به مجلس النواب يتحمل المسؤولية بإصدار هذا القانون لإخراج البلاد من النفق المظلم.
وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى طلال الميهوب، الداخل الليبى والمجتمع الدولى بمعاقبة معرقلى العملية السياسية فى ليبيا عقب صدور القانون برفضهم انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة.
وشدد على ضرورة أن يعرف الليبيون بأن خالد المشرى (رئيس المجلس الأعلى للدولة) ومساعديه فى الخارج: على الصلابى وجماعتهم فى الداخل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية يعملون الآن بكل قوة لمنع إجراء الانتخابات فى موعدها 24 ديسمبر 2021.
وختم البيان بالتأكيد على أن الشعب الليبى سينتصر فى النهاية لنفسه بانتخاب رئيس يحافظ على البلاد من عبث العابثين، على حد قول اليبان.
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا، أمس الأحد، أنها تسلمت رسميا قانون انتخاب الرئيس.
وقالت مفوضية الانتخابات، فى بيان لها، إنها "استلمت القانون رقم (1) لسنة 2021م الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، ويتضمن القانون (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع".
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