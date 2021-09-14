كيفية التسجيل في دعم ريف وموعد ظهور نتيجة التسجيل

كيفية التسجيل في دعم ريف من المعلومات الهامة التي يبحث عنها كثير من الأشخاص، وهذا الدعم يهتم بتحسين الحالة المادية لكل من أصحاب الحرف اليدوية، وربات البيوت، وصغار التجار والمزارعين، كخطة للنهوض بالريف السعودي، وقد راعت الحكومة السعودية أن تكون طريقة التسجيل علي منصة الدعم سهلة وبسيطة لتتمكن هذه الفئات من التسجيل بسهولة دون عناء.

أهمية دعم ريف

قبل أن تبحث عن كيفية التسجيل في دعم ريف يجب أن تعرف أولًا ما هي أهمية هذا الدعم، وأسباب وضع الحكومة السعودية هذا الدعم.

يعمل دعم ريف على النهوض بالأسر الريفية، والتي تعتمد في كسب رزقها على الأعمال اليدوية والصناعات المنزلية.

وهو مهم للغاية في حركة تقدم المملكة السعودية نحو الرخاء والازدهار، خاصة وأنه يعمل على زيادة إنتاج الريف من زراعة وثروات حيوانية.

كما أن برنامج دعم ريف يعمل على أن تكتفي المملكة السعودية اكتفاءً ذاتيًا من الخير المتوفر في أنحاء بلادهم.

لذلك سوف نلاحظ أن المنصة الخاصة بدعم ريف سهلت طرق التسجيل في هذا الدعم، بخطوات بسيطة يمكن للجميع من تطبيقها دون عناء.

كيفية التسجيل في دعم ريف

أما بالنسبة لطريقة التسجيل في هذا الدعم فهي بسيطة للغاية وتتلخص في الخطوات الآتية:

عليك أن تدخل لمنصة دعم الريف .

ثم اضغط على كلمة “إنشاء حساب جديد” وهي موجودة بالمناسبة أعلى الصفحة.

وبعدها قم بكتابة بياناتك الشخصية المطلوبة في استمارة الطلب، على أن تتأكد أنك كتبت بياناتك بشكل صحيح.

ثم اضغط كلمة “تسجيل”، وبعدها سوف يصل لهاتفك رمز تحقق على هيئة رسالة قصيرة SMS.

قم بكتابة رمز التحقق في المكان المخصص له، ثم اضغط تأكيد التسجيل.

هنا يأتي دور الجهات المختصة في مراجعة الطلب، والرد عليك في أقرب فرصة.

متي تظهر نتيجة التسجيل

بالطبع هذا سؤال يخطر في بال المتقدم بعد تطبيقه خطوات التسجيل في منصة دعم ريف، وإجابة هذا السؤال تتلخص فيما يلي: