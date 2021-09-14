برنامج ريف للدعم المادي وتحسين القطاع الزراعي

برنامج ريف للدعم المادي من البرامج التي تعدها السعودية من أجل تقديم الدعم للمزارعين، والذي يعود على تحسين أوضاع المجال الزراعي عامةً على مستوى السعودية ككل، وكان لذلك البرنامج النصيب الأكبر من الإقبال من قبل طالبيه عبر موقع خاص يحمل لقب منصة ريف.

برنامج ريف للدعم المادي

كان السؤال بخصوص البرنامج متكرر من قبل المزارعين الذين لم يتمكنوا من تحصيل معلومات كاملة بخصوصه لذلك كان الواجب توضيحها فيما يلي:

البرنامج مقدم من قبل وزارة الماء والبيئة والزراعة، لدعم القطاع الزراعي، وقد تم إطلاقه لأجل كل ما يتعلق بهذا القطاع.

تخفيفًا على المواطنين المستحقين للدعم قامت الوزارة بتدشين موقع مخصص لتلقي الطلبات من خلاله.

وأصبح بالإمكان ملء الطلب على منصة ريف للدعم المادي.

أهداف برنامج ريف للدعم المادي

هناك جملة من الأهداف التي كانت تحتم على الوزارة القيام بتلك الخطوة من أجل الوصول إليها، ومن تلك الأهداف:

العمل على رفع كفاءة قطاع الزراعة، وذلك لتحصيل النتائج التي تعود بالنفع على المزارعين والدولة ككل.

كما تقدم المساندة للمزارعين الصغار، لمنحهم المستوى الذي يليق بهم معيشيًا.

الحصول على إنتاجية أعلى من المزارع، وكذلك توفير ما يحتاج إليه لتحسينها والحفاظ عليها.

العمل على إضافة مشروعات جديدة للتنمية في الريف السعودي لتحسين مستوى الحياة.

استغلال كل مورد من الموارد بشكل صحيح، كي لا يتم إهدارها، ولخلق فرص جديدة للتنمية.

توسيع المساحات الخضراء في المملكة، وتحقيق أكبر استفادة منها.

القطاعات المتاحة لبرنامج ريف

هناك بعض القطاعات التي توضع في بؤرة الاهتمام من قبل برنامج ريف، منها:

القيمة المضافة، حيث يتم العمل على تطويرها من خلال الاهتمام بالأنشطة الزراعية.

التحسين من إنتاج أنواع معينة من المحاصيل مثل السمسم، والذرة الرفيعة.

الاهتمام بمربي المواشي الصغار، والعمل على توفير ما يحتاجون إليه للتحسين من الإنتاج.

كذلك استهداف زراعة الورود، لتعزيز تجارتها واستخدامها في بعض المنتجات.

صناعة المنتجات الغذائية من الفاكهة، وتحسين ما يتم إنتاجه منها.

المناحل، والعسل الأبيض كذلك يدخلان تحت القطاعات المشمولة بالرعاية.

التواصل مع منصة ريف

حين يحتاج المزارع التواصل لنيل معلومات أكثر عن منصة ريف يمكنه التواصل رسميًا من خلال الطرق الآتية:

يمكن التواصل الهاتفي من خلال الرقم 19930 بدءًا من 8 صباحًا حتى 4 مساءً.

كذلك يتاح التواصل من خلال حساب تويتر [email protected] من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

برنامج ريف للدعم المادي يعتبر خطوة قوية للنهضة بقطاع من أهم القطاعات في المملكة، حيث أن الاهتمام بالمزارع من شأنه تحقيق ما يحتاج إليه وتحسين إمكانياته وبالتالي يقدم كل ما يمكنه لعمله، مما يعزز من تطويره ونهضته بالقطاع ككل.