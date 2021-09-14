تكلفة استقدام الزوجة السعودية 1443 والشروط والأوراق المطلوبة بالخطوات

تكلفة استقدام الزوجة السعودية 1443 ؛ يحرص جميع المقيمين في المملكة على معرفة رسوم استقدام الزوجة والأولاد للأراضي السعودية من بلدها الأصلي، وما هي الإجراءات التي يجب القيام بها من أجل الحصول على التصريح، والأوراق التي يجب تقديمها، ولقد أتاحت الحكومة السعودية إمكانية التقديم ودفع الرسوم عبر الخدمات الإلكترونية لبوابة أبشر، وفي خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف على كل شيء حول هذا الموضوع.

تكلفة استقدام الزوجة السعودية 1443

صرحت وزارة الداخلية السعودية، أنه يجب على الزوج القيام بسداد الرسوم المطلوبة عبر البنك، والحصول على إيصال الدفع مقابل الدفع، حتى يتم تقديمه مع الأوراق الثبوتية أثناء تقديم الطلب، ولقد حددت الوزارة التكلفة حسب مدة أشهر الاستقدام مثل:-

2000 ريال سعودي استقدام الزوجة مدة ثلاثة أشهر.

3000 ريال سعودي مدة استقدام الزوجة لمدة 6 أشهر.

5000 ريال سعودي مدة استقدام الزوجة عام كامل.

8000 ريال سعودي مدة استقدام الزوجة عامين كاملين.

400 ريال شهريًا رسوم استقدام الزوجة.

الاوراق المطلوبة لاستقدام الزوجة والاولاد

من أجل الحصول على تصريح باستقدام الزوجة والأولاد السعودية، يجب تقديم كل الأوراق الثبوتية مثل:-

تقديم جواز سفر الزوجة ساري الصلاحية + صورة.

جواز سفر الزوج ساري الصلاحية + صورة.

تقديم شهادة الزوج + صورة معتمدة وموثقة.

وثيقة الزواج موثقة + صورة ضوئية.

صور شخصية مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

ملء كل البيانات المطلوبة لطلب الاستقدام للزوجة واعتماده من الغرفة التجارية.

اعتماد شهادة ميلاد الأولاد من وزارة الخارجية وإرفاقها مع الأوراق المقدمة.

شروط استقدام الزوجة والأولاد في السعودية

كما حددت الوزارة الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على الاستقدام، حددت بعض من الشروط التي يجب استيفائها:-

أن يكون الاستقدام خاص بزوجة واحدة، لا يحق للزوج استقدم أكثر من زوجة.

سداد كل الرسوم المطلوبة من أجل الحصول على تصريح الاستقدام.

تقديم جواز السفر الخاص بالزوجة أو الزوج ساري الصلاحية.

ضرورة أن يكون الزوج من العاملين بالمملكة المسموح لهم باستقدام الزوجة والأولاد للأراضي السعودية.

خطوات استقدام الزوجة والأولاد السعودية

يستطيع الزوج القيام بإنهاء خطوات استقدام الزوجة والأولاد للأراضي السعودية عبر بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية بخطوات بسيطة:-