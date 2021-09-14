يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد في المملكة العربية السعودية، وهذا للحصول على دعم مالي من المنصة، حيث تعتبر المنصة قائمة بأعمال الخير وتوفير سبل وصول الصدقات من الأغنياء إلى المحتاجين، حيث يمكن للمتقدم في تسجيل في منصة احسان من حصوله على تمويلات مالية شهرية، تقوم المنصة بتنظيم عملية جمع وتوزيع التبرعات المالية من اجل عمل توازن في المجتمع مع حفظ ماء الوجه لكل من المتبرع والمستفيد، وهنا سنقوم بتوضيح كيفية التسجيل في منصة احسان كمستفيد، وتقديم شروط التسجيل للحصول على الدعم، وكذلك معرفة مميزات المنصة لكل محتاج نتيجة لظرف طارئ أو مشكلة مالية متعسره عليه حلها.

تسجيل مستفيد جديد في منصة إحسان

تقوم هيئة منصة إحسان بدور هام في السعودية عن طريق إيصال كل من المتبرعين بالمحتاجين والمستفيدين من خلال المنصة، حتى يتهيأ للمستفيدين من الحصول على حياة كريمة مما يعزز من تماسك المجتمع السعودي.جاء نظام إحسان للعمل على بيانات الاستثمار لتعظيم أثر تطوير واستدامة المشاريع والخدمات، من خلال توفير التقنيات المتقدمة حلول وبناء نظام فعال من خلال شراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ، بهدف تعزيز الدور الريادي للمملكة العربية في التنمية والعمل الخيري ، وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.

طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

يمكننا معرفة كيف اسجل في منصة إحسان كمستفيد من أجل الأيتام والمطلقات والمتعسرين مالياً والمسجونين دلوين مالية، يتم ذلك من خلال التوجه إلى أي مؤسسة خيرية قريبة منك وتقدم لها الأوراق التي تثبت أنكِ مطلقة وتتكفلين أولادك، أو أنكِ أرملة وتتكفلين بتربية أيتام.

كما يمكن لأهل المساجين نتيجة لتعسر في سداد ديون من تقديم ما يثبت ذلك، وتعريفهم بالمبلغ المطلوب حتى تقوم المؤسسة بالتواصل مع الهيئة العامة المسؤولة عن منصة إحسان وإرفاق حالة طلبك على المنصة حتى يقوم المتبرعين بالتبرع مباشرة على طلبك.فلا يوجد أي طريقة إلكترونية يمكنك من خلالها التسجل في المنصة، فعملية تسجيلك في المنصة إلكترونياً تكون بصفتك متبرع ولست محتاج، ولكن لكي تقوم بالتقديم كمستفيد فيلزم الذهاب مباشرة إلى أي جميعة خيرية كما أوضحنا.

شروط التسجيل في إحسان الخيرية

بعد معرفة طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد، فقد وضعت هيئة منصة احسان بعض الشروط الخاصة التسجيل في منصة احسان، وتلك شروط هي:

أولاً يمكن لأي مواطن سعودي أو مواطنة سعودية من الحصول على دعم منصة إحسان طالما هي في حالة احتياج للمساعدة من منصة إحسان الخيرية.

يجب أن يكون المستفيد من منصة احسان مواطن سعودي الجنسية.

يلزم أن تتوفر أي وسيلة اتصال بين المستفيد ومسؤولي في منصة إحسان.

بعد أن تسجل في منصة منصة احسان كمستفيد، يلزم توافر بريد إلكتروني لتتلقى على أحدث التبرعات عبر المنصة.

يجب أن يكون طالب الدعم شخصاً يعيش في المملكة.

أما بالنسبة للمتبرعين في منصة إحسان، فيمكنهم التبرع في منصة احسان من أي مكان بالعالم.

كما يمكن التسجيل في منصة حافز للحصول على عمل بدخل شهري مجزي.

طريقة التبرع في منصة إحسان

يمكن للمواطنين من التسجيل في منصة احسان والتبرع بأي مبلغ مالي سواء للغارمين، أو المرضى، أو اليتامى أو المطلقات.تتم عملية الدفع بالكامل في منصة إحسان بدون الانتقال إلى أي مكان، فعملية التبرع لا تأخذ أكثر من دقيقتين، وذلك تسهيلاً على جميع الأفراد سواء المتبرع أو المسجل في احسان كمستفيد.تتم عملية التبرع في منصة احسان كالتالي:

أولاً قم بعملية التسجيل في منصة إحسان كمستخدم جديد.

يمكنك التبر في المنصة بدون التسجيل أيضاً.

انقر فوق خانة التبرع.

حدد مجال التبرع الذي ترغب فيه مثل (الغارمين أو عمليات جراحية أو أيتام ).

بعد الضغط على الحالة المستفيدة، تظهر لك جميع تفاصيل الحالة.

حدد قيمة المبلغ الذي تتبرع به ويكون بالريال السعودي.

بعد ذلك قم بالخطوات الخاصة بوضع الفيزا كارت الخاص بك لإتمام عملية التبرع.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة كيفية التسجيل في منصة إحسان من خلال معرفة طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد ، كما قمنا بتوفير شروط كيف اسجل في منصة احسان لجميع المحتاجين للدعم المالي من منصة إحسان الخيرية.