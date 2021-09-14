العثور على جثث 19 عاملا كانوا عالقين فى منجم بالصين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "العين"الإماراتية، كان 21 شخصاً يعملون فى المنجم بمقاطعة تشينجهاى بشمال غرب الصين، عندما انهار فجأة فى أغسطس.

وقد انتشل عامل على قيد الحياة وجثة آخر بعد أيام قليلة على الحادث إلا أن فرق الإنقاذ لم تعثر على العمال الآخرين إلا الاثنين مع اكتشاف جثثهم.

وذكرت محطة التلفزيون العام "سى سى تى فى" نقلاً عن فرق الإنقاذ "انتهت عمليات الإنقاذ صباح الإثنين، تم العثور على الأشخاص الـ19 العالقين خلال عمليات البحث، ولا تظهر مؤشرات حياة على أى منهم".

وشارك أكثر من ألف شخص فى عمليات البحث التى استمرت 30 يوما تقريباً فى ظروف مرهقة على ارتفاع أكثر من 3.800 متر.

ويقع المنجم على هضبة واسعة فى منطقة تيبت غير المأهولة كثيراً وتسيطر عليها أحوال جوية قاسية.