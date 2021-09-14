يعتبر سؤال كيفية الحصول على منحة البطالة في الجزائر من الأسئلة التي تشغل بال العديد من المواطنين الجزائريين من الشباب الخريجين الذين يعانون من البطالة، لذالك قامت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتفعيل رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر، علي شبكة الأنترنت لكي يتمكن الجميع من الحصول علي منحة مالية قدرها ثمانمائة دينار جزائري لكل بطال من هؤلاء الأشخاص كمساعدة مالية وعينية لهم في شراء المستلزمات الضرورية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها الآن، من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا علي الخطوات المعتمدة من اجل التقديم بشكل إلكتروني فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور التالية.

كيفية الحصول على منحة البطالة في الجزائر

الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة دعي جميع الشباب للدخول علي رابط موقع الوزارة من اجل رفع ملف منحة البطالة في الجزائر لجميع الشباب المستفيدة من هذه المنحة لإرسال كافة المستندات المطلوب توفرها للحصول علي مبلغ المنحة والتي تقدر بقيمة ثمانية دينار جزائري لكل شاب متعطل عن العمل.

الدخول علي رابط موقع وزارة التشغيل الجزائرية من ثم.

الضغط علي رابط التسجيل من ثم.

تعبئة جميع البيانات بشكل صحيح داخل الحقول الفارغة أن وجد من ثم.

رفع ملف التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل من ثم.

الضغط علي أيقونة إرسال.

بعدها يمكنك الوجه إلى اقرب فرع من فروع المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التابعة لمحافظتك والمتواجد في العديد من الولايات الجزائرية، وذالك من اجل الاستعلام عن منحة البطالة بعد دراسة الحالة من قبل المسئولين وفق إلى شروط الاستفادة من منحة البطالة، والتي تتضمن أن يكون الشخص المتقدم يعمل الجنسية الجزائرية بالإضافة إلي أن يكون المتقدم مسجل لدي احدي المصالح الوطنية الجزائرية للتشغيل كطالبا للعمل بالوكالات المحلية بخلاف العديد من ضوابط و شروط الاستفادة من منحة البطالة يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الرابط الالكتروني للوزارة وذالك للحصول علي قيمة منحة البطالة في الجزائر، وبهذا نكون قد أوضحنا لكم تفاصيل ملف منحة البطالة لحاملي الشهادات من الشباب في الجمهورية الجزائرية.