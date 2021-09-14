Here رابط منصة مدرستي التعليمية 1443 وخطوات التسجيل بالرقم القومي للطلاب والمعلمين

نُرفق لكم بمقالنا اليوم رابط منصة مدرستي التعليمية والدخول على المنصة سواء كنت ولي أمر أو معلم أو معلمة أو طالب أو مشرف أو أحد أعضاء هيئة التدريس أو هيئة معاونة، وهذا بعد ما وجدنا أولياء الأمور والطلاب والقطاع التعليمي يبحثون عن الرابط وكيفية التسجيل عليه، خصوصًا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة عن آلية الدراسة للعام الدراسي الجديد، وقد قررت وزارة التربية والتعليم السعودية استكمال عملية الدراسة عن بعد لبعض المراحل الدراسية، وقد حددت الوزارة الخطة الزمنية لهذه المراحل وعدلت التقويم الدراسي لها، والجدير بالذكر أن العلمية التعليمية سوف تستمر عن بعد بنفس الطريقة التي كانت عليها العام الماضي للطلبة والطالبات والمعلمين والهيئة التعليمية، مشددة الوزارة على استمرار العملية التعليمية برغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

رابط منصة مدرستي التعليمية

قامت المملكة العربية السعودية باسم وزارة التربية والتعليم بالمملكة بالإعلان عن استكمال عملية التعليم عن بعد لمجموعة من المراحل الدراسية، وفي المقابل استقبلت عدد من المراحل الدراسية الأخرى للدراسة داخل المدارس، وقد فعلت رابط منصة مدرستي التعليمية للطلبة والطالبات لاستكمال تعليمهم عن بعد، بينما جهزت المدارس لاستقبال الطلبة والطالبات، وللعلم أن الوزارة قامت بتفعيل منصة مدرستي بجانب تفعيلها لقناة عين التعليمية التي تقوم ببث مجموعة من الدروس والامتحانات على شاشتها لاستكمال عملية الدراسة.

رابط منصة مدرستي من هنا.. schools.madrasati.sa

كيفية التسجيل على منصة مدرستي 1443

يرغب جميع العاملين في قطاع التعليم بالملكة بالبحث عن رابط منصة مدرستي التعليمية من أجل التسجيل على المنصة والحصول على الخدمات التي تقدمها المنصة للطلبة والمعلمين والهيئة المعاونة، وتأتي طريقة التسجيل على النحو التالي:

الدخول على منصة مدرستي على الشبكة.

اختيار أيقونة ” العودة للمدارس”.

ثم الضغط بعدها على أيقونة” تسجيل جديد” من القائمة الرئيسية.

قم بكتابة البيانات الخاصة بك مثل رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، رقم الإقامة.

اضغط على أيقونة ” تحقق”.

سوف تقوم المنصة بإرسال رسالة نصية لك لتأكيد دخولك على المنصة.

احتفظ بالبيانات حتى تتمكن من التسجيل مرة أخرى.

بعد ذلك يمكنك الاستفادة من جميع خدمات المنصة.

تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية من أجل الاستعلام عن الخطوات اللازمة لتسجيل الدخول داخل منصة مدرستي خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد حيث تُعد منصة مدرستي واحدة من أفضل الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لجميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور.

في الساعات القليلة الماضية تشتعل محركات البحث في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حول الاستعلام عن تسجيل الدخول في منصة مدرستي المنصة التعليمية الاولى في المملكة والتي تساعد جميع الطلبة والطالبات في جميع الفصول الدراسية في التعرف على المناهج الخاصة بهم وكذلك الاستماع للشروحات الخاصة بهم، ويمكن تسجيل الدخول بها عن طريق الخطوات البسيطة التي ذكرناها.

تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية التي يتوجه إليها الطلاب في الآونة الأخيرة، حيث أنها تعد المنصة الرسمية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم في المملكة، بحيث يحصل من خلالها الطلاب على جميع المعلومات الخاصة بالمناهج الدراسية وذلك في كافة المراحل التعليمية المختلفة سواء كانت المرحلة الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية.