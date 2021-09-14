وفاة والدة رئيس وزراء بريطانيا عن عمر 79 عاما

توفيت والدة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الاثنين، عن عمر 79 عاما، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن جونسون نعى والدته شارلوت جونسون. وأضافت الصحيفة نقلا عن الأسرة أن شارلوت، وهي رسامة محترفة، توفيت "فجأة وفي سلام" في مستشفى بالعاصمة لندن.

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