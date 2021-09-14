البنتاجون : أى حرب مع الصين أو روسيا ستدمر العالم

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال نائب قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال، جون هايتن خلال ندوة نظمها معهد بروكينجز، إنه "من الناحية المبدئية نحن لم نحارب الاتحاد السوفيتى أبدا. وبشأن الدول العظمى، فإن هدفنا عدم الدخول فى حرب مع الصين وروسيا، لأن ذلك اليوم سيكون رهيبا لبلداننا".

وتابع: "هذا سيدمر العالم والاقتصاد العالمى، وسيكون سيئا للجميع، وعلينا أن نضمن أننا لن نسير فى هذا الطريق".

وفى معرض حديثه عن روسيا، أشار إلى النجاحات التى تم تحقيقها فى الحوار مع موسكو، وقال: "حققنا نجاحا لا بأس به مع الاتحاد السوفيتى، والآن مع روسيا، ونجرى مفاوضات معها حول الاستقرار الاستراتيجى للتأكد من أننا نفهم الوضع الراهن. وهذا ليس متعلقا بالمجال النووى فحسب، بل وبالفضاء أيضا".

وتابع نائب قائد هيئة الأركان الأمريكية: "مهما كانت الاختلافات بيننا، لدينا هدف أساسى مشترك، وهو عدم الصدام أبدا، لأن الحرب مع دولة نووية أمر سيئ".