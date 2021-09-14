بايدن يعلن ولاية أريزونا منطقة كوارث

جدة - نرمين السيد - ووفققًا لوسائل إعلام أمريكية، وافق بايدن على إرسال مساعدات فيدرالية لعدة مناطق فى أريزونا أبرزها مقاطعات أباتشى وكوكونينو ونافاجو، التى تأثرت بالفيضانات والعواصف هذا الصيف. وقال البيت الأبيض أن الرئيس بايدن وجه بتنسيق جميع جهود الإغاثة فى ‏حالات ‏‏‏الكوارث التى تهدف إلى التخفيف من الأضرار التى تسببها حالة الطوارئ على السكان ‏المحليين. كما أمر بتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التى تضررت من العواصف الشديدة والفيضانات فى المقاطعات المذكورة.‏

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