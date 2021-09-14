يعتبر سؤال كيفية التسجيل في البطاقة التموينية في لبنان من الأسئلة التي تشغل بال العديد من المواطنين اللبنانيين للحصول علي البطاقات من وزارة الشؤون الاجتماعية لبنان المركز الرئيسي، حيث فعلت الوزارة رابط تسجيل إلكتروني لكي يتمكن جميع المستفيدين من الدعم الحصول علي فيزا يمكن من خلالها صرف السلع الغذائية وغيرها من المستلزمات الضرورية التي يبحث عنها كل بيت لبناني في كافة المحافظات لذالك سوف نساعدكم عبر موقعنا الإخباري ثقفني لكي نضع بين أيديكم الرابط الالكتروني daem impact gov lb تسجيل الدخول لكي نسهل الأمر علي جميع الأشخاص الراغبين في الحصول علي الدعم الحكومي في اسرع وقت ممكن.

كيفية التسجيل في البطاقة التموينية في لبنان

نستعرض معاكم خطوات كيفية تسجيل البطاقة التموينية في لبنان للمواطنين من ربات البيوت في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية اللبنانية بكافة المحافظات لذالك يجب علي جميع المستفيدين والمستفيدات من الدعم الحكومي الدخول علي الرابط الالكتروني الموضح لكم بالنقاط التالية من اجل الشروع في التسجيل بصورة إلكترونية.

الدخول علي رابط منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة interior.gov.lb عبر محرك البحث جوجل من ثم.

كتابة اسم المستخدم في الخانة الأولي من ثم.

أدخال كلمة المرور الخاصة بك بشكل صحيح من ثم.

النقر علي أيقونة دخول.

بعدها سوف تقوم المنصة الإلكترونية بتحويلك إلى صفحة اخري لكي تمكن الشخص المتقدم إلى التسجيل في البطاقة التموينية في لبنان تسجيل impact، لكي يتم التقديم إلى البرنامج الالكتروني عن طريق إرسال البيانات الخاصة بك عبر هذا النموذج الالكتروني الذي فعلته الوزارة علي منصة البطاقة التموينية في لبنان علي شبكة الأنترنت لحساب قيمة الدعم لجميع الأفراد المستحقة.

وفي الختام استعرضنا مع حضراتكم خطوات كيفية التسجيل للحصول على البطاقة التموينية في لبنان من أجل استلام الدعم للحصول علي مبالغ مالية لشراء كافة الأشياء الضرورية في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مؤخرًا، حيث من المتوقع صرف المخصصات المالية خلال الساعات القليلة المقبلة، لذالك يجب علي الدخول علي منصة impact البطاقة التموينية في لبنان من اجل التسجيل في اسرع وقت ممكن.