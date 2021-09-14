رابط دخول منصة جود الإسكان وشروط وطريقة التسجيل

رابط دخول منصة جود الإسكان؛ تُعتبر منصة جود الإسكان من أشهر المنصات التي تم إنشائها من قبل مؤسسة الإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية وذلك بهدف توفير العديد من الخدمات السكنية للمواطنين داخل المملكة، مما جعل العديد من المواطنين يسعون إلى التسجيل في منصة جود الإسكان، وفيما يلي نقدم لكم طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان ورابط المنصة وشروط التسجيل.

رابط دخول منصة جود الإسكان

قامت مؤسسة الإسكان التنموي بتخصيص رابط لدخول منصة جود الإسكان وذلك تسهيلاً للتسجيل في المنصة والاستفادة من خدماتها، حيث يستطيع الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط منصة جود الإسكان التسجيل في المنصة من خلال الرابط المخصص لها حيث يقوم المستخدم باتباع خطوات التسجيل وبالتالي يستطيع الحصول على الدعم الذي تقدمه المنصة للمستفيدين منها.

طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان

يريد الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية التسجيل في جود الإسكان وذلك للاستفادة من خدماتها لذلك نقدم لكم خطوات التسجيل في المنصة وهي كالتالي:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة جود. الضغط على أيقونة حسابي ثم الضغط على دخول. اختيار كلمة تسجيل من أسفل الصفحة. كتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف. ثم كتابة كلمة المرور ورمز التحقق المرئي. الضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في منصه جود الإسكان

تم وضع عدة شروط من قبل مؤسسة الإسكان التنموي التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في منصة جود الإسكان ومن هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يزيد عن خمسة أفراد.

لابد أن يكون المتقدم للتسجيل في منصة جود من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

أن يكون المواطن يستحق دعم الإسكان التنموي.

يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك سكن خاص به.

كما يجب أن يقوم بالتسجيل في أي جمعية من الجمعيات الشريكة لمنصة جود الإسكان.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رابط دخول منصة جود الإسكان، وكذلك طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان, كما قدمنا لكم شروط التسجيل في منصة جود.