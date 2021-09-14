أونلاين تمويل سريع نقدي بدون تحويل الراتب بالتقسيط لدى منصة سلفة

أونلاين الآن تمويل شخصي سريع بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بمنصة سلفة الإلكتروني الذي يقدم أفضل تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية في الوقت الحالي ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي فقط لا غير ويحتاج التمويل بعض الشروط اللازمة من أجل الحصول على الموافقة المطلوبة في المملكة العربية السعودية ومتاح التمويل الآن عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مكان آخر داخل المملكة عند التقديم الإلكتروني يحصل العميل على تمويل سريع بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية بالسعودية وذلك من خلال منصة سلفة السعودي في المملكة.

أهم الشروط والمتطلبات الواجبة من أجل الموافقة على طلب التمويل لدى منصة سلفة

منصة سلفة مصرح من البنك المركزي السعودي وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي ومتاح لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير بشرط توفير كافة الضوابط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بمنصة سلفة الإلكتروني في المملكة عام ١٤٤٣ هجرياً لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة الآن في المنصة:

يجب توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي من أجل الحصول على موافقة من منصة سلفة السعودي بالمملكة.

يفضل أن يكون العميل عمره من ثمانية عشر عام ويصل إلى ستون عام فقط لا غير عند طلب التمويل الشخصي عبر المنصة.

توفير مدة عمل ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي بالمملكة.

كذلك توفير مدة عمل ستة أشهر في القطاع الخاص في السعودية.

برنامج منصة سلفة الإلكتروني بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع منصة سلفة الإلكتروني.

تمويل شخصي سريع بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية بالسعودية.

يعطى التمويل خمسة آلاف ريال سعودي عند الموافقة على طلب التمويل.

يمتاز التمويل إيضاً بالتقسيط الميسر الشهري عبر موقع منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية.

إيداع مبلغ التمويل في وقت قصير بعد موافقة منصة سلفة الإلكتروني.

متوافق كذلك ذلك التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

هامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية في المملكة لدى منصة سلفة.

مميزات برنامج قرض سلفة السعودي في المملكة الآن