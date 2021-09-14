كورونا يواصل قصف بريطانيا .. 30.825 إصابة جديدة و61 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ بيانات وزارة الصحة البريطانية، ارتفعت حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى المملكة المتحدة، إلى سبعة ملايين و256 ألفًا و559 حالة، فيما بلغت أعداد الوفيات 134 ألفًا و261 حالة منذ بدء انتشاء الجائحة.
وكان قد أعلن وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد، الأحد، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضع هذا الأسبوع خططاً لمواجهة جائحة كورونا خلال الشتاء، مشيراً إلى أن الحكومة قد ترفع بعض القيود اعتماداً على درجة نجاح حملة اللقاحات.
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