رابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية للرجال والنساء “عدة تخصصات”

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الرسمي للجامعة (التوظيف)، حيث أعلنت الإدارة عن وظائف متاحة للجنسين نساء ورجال للتعيين في ثلاثة مناطق بالمملكة (جدة والرياض ومنطقة الإحساء) وذلك في عدد من المسميات الوظيفية تخصصات ومؤهلات مختلفة شهادة الدبلوم والثانوية العامة أو ما يعادلها والبكالوريوس حسب التخصص والمجال المطلوب، كما توضح الجامعة الشروط والضوابط في كل وظيفة علماً بأن المعايير تختلف من وظيفة لأخرى، ومن أجل سهولة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني جامعة الملك سعود توظيف.

وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تعلن عن توفر 15 وظيفية تختلف مواعيد انتهاء التقديم في كل تخصص من التخصصات التالية:-

مساعد إداري رابع (رجال ونساء مدينة جدة).

كبير الدعم الفني – نساء للتعيين في جدة.

معلم رعاية أطفال – نساء – الرياض.

فني مختبر – رجال ونساء – الرياض.

معيد إكلينيكي – نساء – الإحساء.

مدرس قسم التدريب – نساء ورجال – جدة.

مساعد إداري ثاني – نساء ورجال – الإحساء.

مشرف الإمدادات المعقمة بالإدارة المركزية للرجال والنساء – الرياض.

مساعد بحث أول – رجال ونساء – الرياض.

مسؤول مركز الاتصالات للرجال والنساء – الرياض.

أخصائي مراقبة مركز أول رجال ونساء – جدة.

داعم فني أول للرجال فقط – جدة.

مشرف التعليم الإلكتروني للنساء فقط – جدة.

مساعد إداري ثاني للرجال والنساء في جدة.

مشرف خدمات معمل الأسنان للرجال والنساء التعيين في الرياض.

رابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

عبر موقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية التوظيف

عليك تحديد التخصص والمجال الذي تريد التقديم به ثم قراءة الشروط جيداً ثم الضغط على كلمة (Apply) وتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة السر، ثم تعبئة البيانات ورفع المستندات المطلوبة.

وفي حالة إن كان ليس لديك حساب مسجل على الموقع من قبل، عليك الضغط على كلمة تسجيل جديد واتباع الخطوات حتى تسجل، ثم التقديم من خلال تحديد الوظيفة المطلوبة.

يجب أن يكونوا المتقدمين لديهم الجنسية السعودية.

إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وذلك حسب كل تخصص.

الخبرات المطلوبة تتراوح بين سنة و5 سنوات ما عدا الوظائف الأكاديمية.

الشروط العامة للتقديم في الوظائف/