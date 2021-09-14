وفاة والدة رئيس الوزراء البريطانى

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة ديلى تليجراف البريطانية، إن رئيس وزراء بريطانيا أعلن وفاة والدته شارلوت جونسون ناعيا إياها. ونقلت الصحيفة عن الأسرة أن شارلوت توفيت فجأة بـ مستشفى بالعاصمة لندن، وفقا لما ذكرته شبكة سكاى نيوز الإخبارية. جدير بالذكر، أن قناة العربية الإخبارية، بثت يوم الجمعة الماضى فيلما وثائقيا تحت عنوان "بوريس جونسون ساحر بريكست"، حيث أثار الفيلم الوثائقى عدة تساؤلات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

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