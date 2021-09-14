هزة أرضية أرضية بقوة 5.9 درجة بالقرب من سواحل اليابان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع روسيا اليوم، كانت قوة الهزة 5.9 درجة على مقياس ريختر، كما تم تسجيلها عند الساعة 22:46 مساء أمس بتوقيت جرينيتش.

وأفادت الهيئة بأن بؤرة الهزة كانت على عمق 376 كيلومترا، وعلى بعد 230 كيلومترا شمال غرب مدينة شينجو جنوب شرقى اليابان، فيما لم ترد أى معلومات عن خسائر مادية أو بشرية بسبب الهزة.