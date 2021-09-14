البرازيل تئن من كورونا .. 6.645 إصابة جديدة و215 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات المجلس الوطنى لأمانات الصحة فى البرازيل، ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا إلى 21 مليونا و6 آلاف و424 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 587 ألفا و66 حالة.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.
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