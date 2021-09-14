كورونا فى المكسيك ..4.161 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى ثلاثة ملايين و516 ألفًا و43 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 267 ألفًا و969 حالة.

وتعد المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابعة تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة، فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لـ ضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.