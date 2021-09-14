مواعيد فتح البنوك في السعودية 1443 محددة بشكل رسمي حتى يتمكن المواطنين من انجاز تعاملاتهم بسهولة في مختلف الفروع يكون مواعيد دوام البنوك في السعودية ثابتة، خاصة أن المملكة العربية السعودية فيها بنوك عديدة، لأن المواطنين والمقيمين فيها يعتمدون على خدماتهم وتعاملاتهم المصرفية باستمرار، لذلك نجدهم يتساءلون عن مواعيد فتح البنوك في السعودية 1443 رسميًا حتى يتمكنون من زيارة الفرع في الوقت المناسب لهم، خاصة أن بعد استقرار الأوضاع في ظل أزمة كورونا أصبح متاح التعاملات داخل فروع البنوك في السعودية بعدما كانت التعاملات مقتصرة على التعاملات الإلكترونية، بكل الأحوال تمكن القطاع المصرفي السعودي تخطى أزمة كورونا بنجاحات وتحقيق استثمارات كثيرة ضمن رؤية السعودية 2030 وتقدم الاقتصاد القومي للمملكة وتحسن أدائه وخوض مشروعات قومية جديدة.

مواعيد فتح البنوك في السعودية 1443

تحدد مواعيد فتح البنوك في السعودية 1443 بشكل رسمي من الأحد حتى يوم الخميس على مدار الأسبوع، وتكون من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى تمام الساعة الخامسة مساءً، مع الإشارة إلى أن يعتبر يومي الجمعة والسبت إجازة نهاية الأسبوع الرسمية للعاملين في البنك.

كما تحدد مواعيد دوام السيدات في البنوك من يوم الأحد حتى يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

أشهر البنوك في السعودية

جاءت قائمة أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية والتى يثق العملاء في التعامل فيها على النحو التالي:

البنك الأهلي التجاري

البنك السعودي البريطاني

البنك السعودي الفرنسي

البنك الأول

البنك السعودي للاستثمار

البنك العربي الوطني

بنك البلاد

بنك الجزيرة

بنك الرياض

مجموعة سامبا المالية (سامبا)

مصرف الراجحي

مصرف الإنماء

بنك الخليج الدولي – السعودية

وجدير بالذكر أن مواعيد فتح البنوك في السعودية 1443 ثابتة لكن هناك من يكون نهاية الدوام في البنوك حتى الساعة الرابعة ونصف عصرًا مثل دوام البنك العربي السعودي الذي يعد من أشهر البنوك في السعودية والشرق الأوسط، وله قرابة 200 فرع بمختلف مدن المملكة.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق ب مواعيد فتح البنوك في السعودية 1443 رسميًا والدوام الأسبوعي.