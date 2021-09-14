عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي عطورك بأقل الأسعار.. خصومات 50%

- 1/2
- 2/2
عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي طرحت على الموقع الإلكتروني لشركة القرشي للعطور باعتبارها من أهم شركات العطور في المملكة العربية السعودية والتى لها مكانة مميزة، وتتعدد فروع عبدالصمد القرشي في مختلف أنحاء المملكة وتضم الشركة أكثر من 10 آلالاف منتج ونوع كما تنتشر فروعها في دول الخليج ومصر ولبنان والمغرب وتركيا وغيرهم، لذلك تصل عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي بتخفضيات حتى 50% على معظم المنتجات.عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي
يستطيع أي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية الدخول على رابط عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي للتسوق كل مايحتاجونه من خلال العروض والتخفيضات المذكورة
أطلقت شركة عبدالصمد القرشي، كافة العروض والتخفيضات الخاصة بها في الوقت الحالي، على موقعها الإلكتروني الرسمي للتسويق، حيث يقدم العديد من التخفيضات الجديدة على مدار الوقت من أجل التخفيف على كافة الأشخاص بداخل المملكة للحصول على أحدث العروض.فروع عبدالصمد القرشي
تنتشر فروع عبدالصمد القرشي في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية لتكون على النحو التالي:فروع عبدالصمد القرشي في مكة
- معرض مكة مول، المحل يقع أمام بوابة رقم 3 هاتف الفرع 0125530236
- انس بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة والبناء مدخل رقم 1 مقابل محلات كنتاكي.رقم الهاتف 0125365360
- معرض جناح هيلتون : شارع إبراهيم الخليل – جبل عمر هاتف 0125399360.
- فرع فندق شذا – المنطقة المركزية للحرم المدني، رقم الهاتف 0148291115
- فرع شارع سلطانة – طريق سلطانة – على الطريق العام، رقم الهاتف: 0148151388
- رويال إن – المنطقة الوسطي – الحرم الجامعي المدني، رقم هاتف المحل 0148205171
- جوري مول – شارع خالد بن الوليد – أمام البوابة رقم 3 للمول، رقم الهاتف 0127609841
- فرع الطائف الدولي – سوق الطائف الدولي – شارع خالد بن الوليد – بوابة رقم 4 هاتف الفرع 0127438088
- فرع الطائف البلد بالسوق القديم مقابل صالة القاضي، هاتف 0127333507
- فرع الحمدانية – الشارع الرئيسي بجوار سنابل السلام، رقم هاتف الفرع: 0126224366.
- فرع الموج بلازا – في حي شمال ابحر شارع عابر القارات، رقم الهاتف 0126053544
- فرع المطار التنفيذي – بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، رقم الهاتف: 0122900748
- مجمع بوتيك العرب – طريق المدينة المنورة – حي النزهة – بالقرب من البوابة رقم 3 للمجمع، هاتف الفرع 0126057906
- فرع طريق الأمير سلطان – يقع مقابل أيسلندا، رقم الهاتف 0122896574
- فرع الياسمين مول مقابل بوابة رقم 6.
- فرع اليرموك بلازا – حي اليرموك على طريق الدمام.
- معرض النخيل بوتيك بحي المغرزات، هاتف الفرع 0118106135
- صالة الفيصلية في مول الفيصلية الدور الثالث مقابل المغربي، رقم الهاتف 0114101466
- صالة عرض دوف بلازا – شارع أم الحمام دوف مول، رقم الهاتف 0114156023
- جاليري سيكست في الملز شارع سيكست امام بنك الائتمان، هاتف الفرع 0114772270
وجدير بالذكر أن عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي بدأت على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تحتفل بمناسبة اليوم الوطني السعودي 1443 في 23 سبتمبر الجاري.
الوسوم
عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي طرحت على الموقع الإلكتروني لشركة القرشي للعطور باعتبارها من أهم شركات العطور في المملكة العربية السعودية والتى لها مكانة مميزة، وتتعدد فروع عبدالصمد القرشي في مختلف أنحاء المملكة وتضم الشركة أكثر من 10 آلالاف منتج ونوع كما تنتشر فروعها في دول الخليج ومصر ولبنان والمغرب وتركيا وغيرهم، لذلك تصل عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي بتخفضيات حتى 50% على معظم المنتجات.عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي
يستطيع أي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية الدخول على رابط عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي للتسوق كل مايحتاجونه من خلال العروض والتخفيضات المذكورة
أطلقت شركة عبدالصمد القرشي، كافة العروض والتخفيضات الخاصة بها في الوقت الحالي، على موقعها الإلكتروني الرسمي للتسويق، حيث يقدم العديد من التخفيضات الجديدة على مدار الوقت من أجل التخفيف على كافة الأشخاص بداخل المملكة للحصول على أحدث العروض.فروع عبدالصمد القرشي
تنتشر فروع عبدالصمد القرشي في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية لتكون على النحو التالي:فروع عبدالصمد القرشي في مكة
- معرض مكة مول، المحل يقع أمام بوابة رقم 3 هاتف الفرع 0125530236
- انس بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة والبناء مدخل رقم 1 مقابل محلات كنتاكي.رقم الهاتف 0125365360
- معرض جناح هيلتون : شارع إبراهيم الخليل – جبل عمر هاتف 0125399360.
- فرع فندق شذا – المنطقة المركزية للحرم المدني، رقم الهاتف 0148291115
- فرع شارع سلطانة – طريق سلطانة – على الطريق العام، رقم الهاتف: 0148151388
- رويال إن – المنطقة الوسطي – الحرم الجامعي المدني، رقم هاتف المحل 0148205171
- جوري مول – شارع خالد بن الوليد – أمام البوابة رقم 3 للمول، رقم الهاتف 0127609841
- فرع الطائف الدولي – سوق الطائف الدولي – شارع خالد بن الوليد – بوابة رقم 4 هاتف الفرع 0127438088
- فرع الطائف البلد بالسوق القديم مقابل صالة القاضي، هاتف 0127333507
- فرع الحمدانية – الشارع الرئيسي بجوار سنابل السلام، رقم هاتف الفرع: 0126224366.
- فرع الموج بلازا – في حي شمال ابحر شارع عابر القارات، رقم الهاتف 0126053544
- فرع المطار التنفيذي – بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، رقم الهاتف: 0122900748
- مجمع بوتيك العرب – طريق المدينة المنورة – حي النزهة – بالقرب من البوابة رقم 3 للمجمع، هاتف الفرع 0126057906
- فرع طريق الأمير سلطان – يقع مقابل أيسلندا، رقم الهاتف 0122896574
- فرع الياسمين مول مقابل بوابة رقم 6.
- فرع اليرموك بلازا – حي اليرموك على طريق الدمام.
- معرض النخيل بوتيك بحي المغرزات، هاتف الفرع 0118106135
- صالة الفيصلية في مول الفيصلية الدور الثالث مقابل المغربي، رقم الهاتف 0114101466
- صالة عرض دوف بلازا – شارع أم الحمام دوف مول، رقم الهاتف 0114156023
- جاليري سيكست في الملز شارع سيكست امام بنك الائتمان، هاتف الفرع 0114772270
وجدير بالذكر أن عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي بدأت على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تحتفل بمناسبة اليوم الوطني السعودي 1443 في 23 سبتمبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي عطورك بأقل الأسعار.. خصومات 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.