عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي عطورك بأقل الأسعار.. خصومات 50%

عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي طرحت على الموقع الإلكتروني لشركة القرشي للعطور باعتبارها من أهم شركات العطور في المملكة العربية السعودية والتى لها مكانة مميزة، وتتعدد فروع عبدالصمد القرشي في مختلف أنحاء المملكة وتضم الشركة أكثر من 10 آلالاف منتج ونوع كما تنتشر فروعها في دول الخليج ومصر ولبنان والمغرب وتركيا وغيرهم، لذلك تصل عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي بتخفضيات حتى 50% على معظم المنتجات.

عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي

يستطيع أي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية الدخول على رابط عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي للتسوق كل مايحتاجونه من خلال العروض والتخفيضات المذكورة

أطلقت شركة عبدالصمد القرشي، كافة العروض والتخفيضات الخاصة بها في الوقت الحالي، على موقعها الإلكتروني الرسمي للتسويق، حيث يقدم العديد من التخفيضات الجديدة على مدار الوقت من أجل التخفيف على كافة الأشخاص بداخل المملكة للحصول على أحدث العروض.

فروع عبدالصمد القرشي

تنتشر فروع عبدالصمد القرشي في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية لتكون على النحو التالي:

معرض مكة مول، المحل يقع أمام بوابة رقم 3 هاتف الفرع 0125530236

انس بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة والبناء مدخل رقم 1 مقابل محلات كنتاكي.رقم الهاتف 0125365360

معرض جناح هيلتون : شارع إبراهيم الخليل – جبل عمر هاتف 0125399360.

فرع فندق شذا – المنطقة المركزية للحرم المدني، رقم الهاتف 0148291115

فرع شارع سلطانة – طريق سلطانة – على الطريق العام، رقم الهاتف: 0148151388

رويال إن – المنطقة الوسطي – الحرم الجامعي المدني، رقم هاتف المحل 0148205171

جوري مول – شارع خالد بن الوليد – أمام البوابة رقم 3 للمول، رقم الهاتف 0127609841 فرع الطائف الدولي – سوق الطائف الدولي – شارع خالد بن الوليد – بوابة رقم 4 هاتف الفرع 0127438088 فرع الطائف البلد بالسوق القديم مقابل صالة القاضي، هاتف 0127333507

فرع الحمدانية – الشارع الرئيسي بجوار سنابل السلام، رقم هاتف الفرع: 0126224366. فرع الموج بلازا – في حي شمال ابحر شارع عابر القارات، رقم الهاتف 0126053544 فرع المطار التنفيذي – بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، رقم الهاتف: 0122900748 مجمع بوتيك العرب – طريق المدينة المنورة – حي النزهة – بالقرب من البوابة رقم 3 للمجمع، هاتف الفرع 0126057906 فرع طريق الأمير سلطان – يقع مقابل أيسلندا، رقم الهاتف 0122896574 فرع الياسمين مول مقابل بوابة رقم 6.

فرع اليرموك بلازا – حي اليرموك على طريق الدمام. معرض النخيل بوتيك بحي المغرزات، هاتف الفرع 0118106135 صالة الفيصلية في مول الفيصلية الدور الثالث مقابل المغربي، رقم الهاتف 0114101466 صالة عرض دوف بلازا – شارع أم الحمام دوف مول، رقم الهاتف 0114156023 جاليري سيكست في الملز شارع سيكست امام بنك الائتمان، هاتف الفرع 0114772270

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وجدير بالذكر أن عروض اليوم الوطني 91 عبدالصمد القرشي بدأت على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تحتفل بمناسبة اليوم الوطني السعودي 1443 في 23 سبتمبر الجاري.