خلال جولته بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ توقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الاثنين ، ليتبادل الحديث مع المواطنين والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.
وانتقل السيسي لتبادل الحديث مع مجموعة من الأطفال، حيث سأله أحدهم: "عمو أنت هتلف على البيوت كلها"؟ فرد الرئيس قائلا: "والله نفسي ألف على البيوت كلها يا ريت والله.. بس المهم إني شوفتكم".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس السيسي تبادل التحية والحديث مع المواطنين وأبنائهم في منطقة الرويسات في شرم الشيخ في إطار زيارة استقبل خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أول لقاء لهما منذ تولي الأخير مهام منصبه.
واستقبل المواطنون الرئيس السيسي بهتافات: "تحيا مصر.. تحيا مصر"، ليرد الرئيس: "أنا عاوز أتكلم معاكم شوية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو لطفل يوجه سؤالا للرئيس المصري.. والسيسي يرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.