كورونا فى العالم .. 225 مليون إصابة والوفيات تلامس الـ 5 ملايين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإحصاء أعدته الوكالة استنادًا إلى البيانات الحكومية لكل دولة حول الوضع الوبائى، بلغت أعداد الإصابات بـ كورونا حول العالم 225.16 ‬مليون حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى أربعة ملايين و813 ألفًا و463 حالة.

وتأتى الولايات المتحدة فى المركز الأول على مستوى العالم من حيث تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.