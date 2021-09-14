جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإحصاء أعدته الوكالة استنادًا إلى البيانات الحكومية لكل دولة حول الوضع الوبائى، بلغت أعداد الإصابات بـ كورونا حول العالم 225.16 مليون حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى أربعة ملايين و813 ألفًا و463 حالة.
وتأتى الولايات المتحدة فى المركز الأول على مستوى العالم من حيث تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى العالم .. 225 مليون إصابة والوفيات تلامس الـ 5 ملايين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.