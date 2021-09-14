فيديو - الرئيس الروسى يلتقى مع بشار الأسد فى الكرملين

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، فى بيان له: "عقد بوتين اجتماعا مع نظيره السورى بشار الأسد الذى وصل إلى العاصمة الروسية فى زيارة غير معلنة، كما هنأ بوتين الأسد بالنتائج الجيدة للانتخابات الرئاسية، وقال إن هذه النتائج تؤكد أن السوريين يثقون بك، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمآسى التى شهدتها السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك فى عملية العودة إلى الحياة الطبيعية".

وأضاف : "قال بوتين إنه بجهودنا المشتركة وجهنا ضربة للإرهابيين، فالجيش السورى يسيطر على أكثر من 90% من أراضى البلاد، رغم بقاء عدد من بؤر الإرهاب قائمة".

وأشار بوتين إلى أن التبادل التجارى بين روسيا وسوريا ازداد بمقدار 3.5 مرة فى النصف الأول من العام الجارى، كما أنه تم تسليم أولى شحنات لقاحات "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" لسوريا.