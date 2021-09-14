أبرز تعديلات المخالفات المرورية المرتقبة وطريقة الاستعلام في أبشر

في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن إجراء تعديلات على المخالفات المرورية في السعودية خاصة فيما يتعلق بطريقة سداد المخالفات لا تزال منصة أبشر تقدم خدمة الاستعلام عن المخالفات العامة بما فيها مخالفات المرور وغيرها من المخالفات سواء بالنسبة للمواطنين السعوديين أو المقيمين فيها أو حتى الأجانب الزائرين حيث يتم رصد كافة المخالفات على الأشخاص أو المركبات في منصة واحدة يمكن الرجوع إليها في أي وقت ويمكن سدادها أونلاين عبر منصة سداد الحكومية.

سداد المخالفات المرورية

وفق النظام المعمول به حاليًا فإنه لا يوجد تاريخ محدد ملزم المخالف بسداد المخالفات التي حررها المرور عليه أو تلك التي تم رصدها عبر كاميرات ساهر لكن هناك حالات يجب فيها السداد مثل حالات سفر المواطن إلى الخارج أو عودة المقيم أو الزائر إلى بلده هنا عليك سداد كافة الالتزامات المالية للدولة.

كما أن السداد يكون إلزاميًا في حالات مخالفات المرور عند بيع المركبة أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر أو تجديد رخصة المركبة ففي هذه الحالات يجب سداد مخالفات المرور أولا قبل إتمام أي من هذه الإجراءات وما عدا ذلك لا يطالب المخالف بالسداد خلال الفترة ما بين وقوع المخالفة وحدوث أي من الظروف السابقة.

أبرز تعديلات نظام المرور المرتقبة

وخلال الساعات الماضية نقلت قناة العربية عن مصادرها القول إنه سيتم تعديل نظام المرور السعودي خاصة فيما يتعلق بتوقيت سداد مخالفات المرور حيث سيتم تحديد موعد محدد للسداد وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المحددة سيتم تحويل الشخص إلى المحكمة الجزائية التي تتولى الفصل في القضية.

استعلام مخالفات المرور في أبشر

وتتيح منصة أبشر الأفراد إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية للمواطن والمقيم سواء برقم الهوية الوطنية أو برقم الإقامة من خلال الخطوات التالية :