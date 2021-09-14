الاستخبارات الأمريكية: الإرهاب يأتى من اليمن والعراق وليس أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، إن "التهديد الأكبر للولايات المتحدة من الإرهابيين الدوليين يأتى من دول مثل اليمن والصومال وسوريا والعراق، بينما تراجعت أفغانستان فى قائمة الأولويات بعد انتهاء وجود القوات الأمريكية هناك، والذى استمر عقدين".





وفى مؤتمر حول الأمن القومى فى ضواحى واشنطن، أمس الإثنين، قالت هاينز: "على الرغم من أن مسؤولى الاستخبارات الأمريكيين يراقبون عن كثب ما إذا كانت الجماعات الإرهابية ستعود للظهور داخل أفغانستان، إلا أنها لم تعد مصدر القلق فيما يتعلق بإيواء إرهابيين يمكنهم تنفيذ هجوم داخل أمريكا". وأكدت المسؤولة الأمريكية: "نحن لا نضع أفغانستان فى صدارة قائمة الأولويات.. نحن ننظر إلى اليمن والصومال وسوريا والعراق.. هناك نرى التهديدات الأخطر". وأوضحت هاينز أنه على الرغم من ذلك، فهناك تركيز كبير من أجهزة الاستخبارات الأمريكية لمراقبة إمكانية قيام الجماعات الإرهابية بإعادة تكوين نفسها فى أفغانستان، معترفة بأن جمع المعلومات الاستخباراتية داخل البلاد قد تراجع منذ الانسحاب الأمريكى.

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