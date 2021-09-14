بريطانيا تعلن تقديم جرعة داعمة من لقاحات كورونا لمن تخطوا 50 عاما

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن رئيس منظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم جبريسيوس، كان قد طالب بمنع مؤقت لتقديم جرعات ثالثة وداعمة من لقاحات فيروس "كوفيد- 19"، لكن هذا المطالبات لم تمنع دول مثل بريطانيا وأمريكا وبلدان أخرى من وضع خطط لتقديم اللقاح للمواطنين الأكثر عرضة للمرض.

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