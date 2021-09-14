الخارجية الأمريكية: واشنطن أنجزت أكبر جسر جوى فى التاريخ بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أنجزت أحد أكبر الجسور الجوية فى التاريخ وأجلت 124 ألف شخص من أفغانستان إلى بر الأمن.





وقال برايس،إن الدبلوماسيين والعسكريين ومسؤولى الاستخبارات أنجزوا الإجلاء من أفغانستان فى ظل أصعب الظروف. وكانت حركة طالبان قد أعلنت، فى وقت سابق أنها لا تريد وجودا عسكريا أمريكيا فى أفغانستان بعد 31 أغسطس، محذرة من أنه ستكون هناك "عواقب" إذا بقيت الولايات المتحدة لفترة أطول. وفى تصريحات أمام اجتماع طارئ لمجموعة السبع، قال الرئيس جو بايدن إن التهديد الذى تتعرض له القوات الأمريكية فى كابول كان أحد الأسباب الرئيسية لتمسكه بنهاية شهر أغسطس كموعد نهائى للانسحاب.

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