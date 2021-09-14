السودان: أكثر من 80 قتيلاً بسبب الفيضانات هذا العام

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال عبد الجليل عبد الرحيم، المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدنى السودانى، إن "84 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب 67 آخرون بجروح فى إحدى عشرة ولاية بالسودان منذ بداية موسم الأمطار".

وأوضح عبد الرحيم، أن القتلى لقوا مصرعهم غرقًا أو صعقًا بالتيار الكهربائى أو من جراء انهيار منازلهم، مضيفًا أن الفيضانات دمرت حوالى 8.400 منزل، وألحقت أضرارًا بأكثر من 72 ألف منزل فى سائر أنحاء البلاد.

ويشهد السودان أمطارًا غزيرة سنويًا، غالبًا ما تؤدى إلى فيضانات فى الفترة بين يونيو وأكتوبر، ما يتسبب فى تدمير أو تضرر ممتلكات وبنى تحتية، إضافة إلى إتلاف محاصيل زراعية.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من هذه الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ يوليو.

وفى تقرير صدر الأسبوع الماضى، قالت الأمم المتحدة إن المياه غمرت حوالى 50 قرية فى جنوب السودان، مما أدى إلى نزوح 65 ألف شخص، بينهم لاجئون من دولة جنوب السودان، غمرت المياه مخيمهم.