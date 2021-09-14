استعلام عن طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية

استعلام عن طلب زيارة عائلية، تعد الزيارات العائلية أمر شديد الأهمية للوافد إلى أراضي المملكة العربية السعودية حيث يرغب في كثير من الأحيان أن يستضيف أحد أفراد عائلته إلى المملكة وقد أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن شروط جديدة لطلب الزيارة العائلية وكانت نتيجتها إيجابية على الوافد حيث تم السماح للمهن غير العليا بالزيارة العائلية لذويهم ومد مدة الزيارة العائلية وكانت تلك النقطتين أهم النقاط الإيجابية التي أسعدت الكثير من الوافدين.

استعلام عن طلب زيارة عائلية

يمكن الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية إلكترونياً من قبل وزارة الخارجية السعودية بعدة خطوات بسيطة حيث يمكن للموقع الإلكتروني من تتبع طلب الزيارة العائلية، طريقة طلب الزيارة العائلية وخطوات إدخال البيانات بشكل صحيح يمكنك بعد تسديد الرسوم المطلوبة من تتبع الطلب من خلال رقم الطلب المقدم والذي سيصلك مع تقديم الطلب الإلكتروني.

الدخول إلى موقع وزارة الخارجية للاستعلام عن طلب الزيارة العائلية.

إدخال رقم الطلب الذي قد قمت بتسجيله قبلاً.

إدخال بيانات الطلب بشكل صحيح.

رقم السجل.

الرمز المرئي.

نضغط استعلام.

في صفحة منفصلة سيظهر لك مسار الطلب الخاص بالزيارة العائلية.

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

ملحوظ يجب الانتباه لها

يجب أن يتم تسديد رسوم الزيارة العائلية قبل التقدم لطلب الزيارة العائلية وتكون بالأسعار المعلنة من قبل، كما يجب تسديد أي مخالفات مرورية فهي أحد المعوقات الشائعة لرفض طلب الزيارة العائلية، كما يجب الانتباه إلى أن تكون تأشيرة العمل سارية وقت تقديم الطلب.

إنجاز للاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية

أطلقت المملكة منصة إنجاز للاستعلام عن تأشير الزيارة العائلية برقم الجواز، بعد الدخول إلى منصة إنجاز قم بكتاب البيانات المطلوبة بشكل دقيق وهي رقم الجواز ، الجنسية ، تحديد نوع التأشيرة ، الجهة أو البلد القادم منها، ثم أعد كتابة رموز التحقق، ثم قم بالضغط على استعلم ليقوم البرنامج بعرض كافة التفاصيل عن التأشيرة السابق طلبها.

تحديث:-

الزيارات العائلية والتابعين متاحة فقط للدول المسموح منها حركة الطيران بين البلدين والتي سبق واعلنت عنها الجوازات السعودية واشترطت على القادمين تحميل برنامج توكلنا لمتابعه حالة القادمين بأن تكون حالته محصن اي مطعم بجرعتين من لقاح كورونا، أو أن يكون مطعم بجرعة واحدة على أن يكون القادم يحمل تحليل البي سي ٱر وان يكون مدته على الأقل 48 ساعة قبل القدوم إلى المملكة ويكون خالي من المرض على أن يتبع الإجراءات الاحترازية والعزل بالمدة التي أقرتها الجوازات.