50000 ريال بدون موافقة الكفيل وبدون تحويل الراتب بأقساط ميسرة لدى إمكان

بدون موافقة الكفيل وبدون تحويل الراتب الشهري ذلك من أهم المزايا التمويلية التي تقدمها شركة إمكان للتمويل ويمكن الآن الحصول على التمويل الميسر النقدي الذي قد يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي حيث يعتبر هذا التمويل هو تمويل شخصي محدود من مصرف الراجحي السعودي ومتاح الآن لجميع البنوك السعودية كما أثبت ذلك التمويل نجاح كبير في خدمة المواطن السعودي الراغب في الحصول على تمويل ميسر بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري حيث يمنح للعميل السعودي بالتقسيط الميسر الشهري مع أعطاء فترة سداد مرنة بشرط توفير كافة الشروط والمستندات المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

أهم الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل شركة إمكان السعودي

يطلب التمويل لدى شركة إمكان توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول مع تحديد العنوان الوطني لجميع العملاء السعوديين ويجب أن يكون دخل العميل المتقدم لا يقل عن 2000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن عشرون عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل.

لابد كذلك من توفير دخل ثابت لا يقل عن 2000 ريال سعودي وذلك بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية للحصول على التمويل الميسر النقدي.

كذلك فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للموافقة على طلب تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة.

متاح التقديم لدى شركة إمكان لجميع المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.

تمويل شخصي نقدي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

التمويل متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

يمتاز التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة لا تقل عن أربعة وعشرون شهر بموافقة الشركة.

أمتاز التمويل الشخصي بأنه بدون كفيل غارم لدى شركة إمكان للتمويل.

تمنح شركة إمكان التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر الشركة.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي