أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مجموعة جديدة من الضوابط الخاصة بدخول القادمين إلي المملكة العربية السعودية وذلك اعتباراً من تاريخ الاثنين الثالث عشر من شهر سبتمبر 2021 ، وقد تم توجيه التعليمات إلي كافة الشركات الموجودة بالمواني الجوية بالمملكة ، بخصوص تحديث آلية وإجراءات دخول القادمين والزائرين من البلدان المسموح القدوم منها إلي المملكة ، وتشتمل الضوابط الجديدة علي تقليص مدد الحجر المؤسسي للقادمين وفق مجموعة من الاشتراطات ، وهي ما سنعرضه لكم من خلال مقالنا اليوم بخصوص هيئة الطيران المدني السعودي تحدث ضوابط الوصول للقادمين ، كما يمكنكم التعرف علي كافة اشتراطات السفر من وإلي السعودية في ظل كورونا.

هيئة الطيران المدني السعودي تحدث ضوابط دخول القادمين

كانت هيئة الطيران المدني السعودي قد وضعت مجموعة جديدة من الضوابط بخصوص تحديث إجراءات الدخول للقادمين علي موقعها الإلكتروني ، وتم نشر البيان علي حساب هيئة الطيران المدني السعودي في تويتر ، وذلك لتوجيه شركات الطيران العاملة في المطارات السعودية علي النحو التالي :

يجب علي القادم غير المحصن تقديم شهادة فحص PCR سلبي العينة بصلاحية لا تتخطي الـ 72 ساعة قبل الوصول للمملكة. يلتزم الوافد بتحميل تطبيق توكلنا علي هاتفه والتسجيل به لمتابعة التعليمات من خلاله. يتم تطبيق أجراءات الحجر المؤسسي علي غير المحصن سلبي العينة لمدة خمس أيام. يتم أجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من وصول الشخص. يجري الفحص مرة أخري في اليوم الخامس من الحجر. يتابع الوافد مواعيد الفحص وفق تطبيق توكلنا. ينتهي الحجر المؤسسي بسلبية الفحص الأخير في اليوم الخامس.

أجراءات دخول غير المحصنين وفق هيئة الطيران المدنيتعليمات دخول المحصن بلقاحات غير معتمدة

علي المحصن بلقاحات غير معتمدة لدي منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ، او معتمدة لدي المنظمة وغير معتمدة بالمملكة اتباع الآتي :

تقديم شهادة فحص PCR سلبية العينة خلال مدة لا تزيد علي 72 ساعة من وقت وصوله للمملكة. تحميل تطبيق توكلنا والتسجيل به واتباع التعليمات. أجراء فحص PCR خلال 24 ساعة من الوصول. تنفيذ الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام. فحص PCR جديد في اليوم الخامس. ينتهي الحجر بسلبية العينة الجديدة.

تعليمات دخول مرافقي المحصنين

يسمح بالدخول للمرافقين للأشخاص المحصنين من ذويهم تبعاً للضوابط التالية :

يتم حجر الغير محصن من المرافقين دون سن الـ 18 عام لمدة 5 أيام منزلياً. يتم فحص المرافق من سن 18 عام وأكثر باليوم الخامس من الحجر. يلتزم المرافق بتطبيق جميع الخطوات الاحترازية المنصوص عليها من وزارة الصحة السعودية.

أما بالنسبة لغير المحصنين من المرافقين فوق سن الـ 18 عام يتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي عليهم.

ضوابط التفاعل المجتمعي من وزارة الصحة

وأعلنت السلطات الصحية عن سريان الضوابط الجديدة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021 عند الثانية عشر ظهراً ، مع بعض قواعد منها :