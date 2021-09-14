أميركية أدينت بتفجير مسجد.. والقضاء يصدر "حكما رادعا"

أصدرت محكمة أميركية، الاثنين، حكما بالسجن 53 عاما على زعيمة جماعة ميليشيا أدينت بتفجير مسجد خارج منيابوليس عام 2017، استهدف الجالية الصومالية التي كانت ترتاده.

وبعد محاكمة استمرت 5 أسابيع، أُدينت إميلي كلير هاري (50 عاما) في ديسمبر بخمس تهم اتحادية تتعلق بتفجير قنبلة أنبوبية في مركز دار الفاروق الإسلامي في بلومنغتون بولاية مينيسوتا، بينما كان المصلون في المبنى لأداء صلاة الفجر. ولم يصب أحد في التفجير.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان: "إميلي كلير هاري (50 عاما)، التي كانت تعرف سابقا باسم مايكل هاري، حُكم عليها بالسجن المؤبد بسبب تفجير الخامس من أغسطس 2017 بمركز دار الفاروق الإسلامي في بلومنغتون بمينيسوتا".

ولدى إصداره الحكم، الاثنين، وصف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية دونوفان فرانك الهجوم بأنه "عمل معقد ومتعمد من أعمال الإرهاب المحلي".

وألقى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) القبض على هاري وشريكين اثنين، وكلهم من إيلينوي، في مارس 2018.

وتم توجيه الاتهام إلى الثلاثة في يونيو 2018، لكن الشريكين الآخرين، وهما مايكل مكورتر وجو موريس، اعترفا بدورهما في التفجير في يناير 2019.