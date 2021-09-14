بسبب نيكولاس.. بايدن يعلن حالة الطوارئ فى ولاية لويزيانا

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض فى بيان اليوم الثلاثاء، "اليوم، أعلن الرئيس جو بايدن، وجود حالة طوارئ فى ولاية لويزيانا وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية، نظرًا للظروف الطارئة الناجمة عن العاصفة الاستوائية نيكولاس التى بدأت فى 12 سبتمبر 2021، وتستمر".
وكانت العاصفة الاستوائية نيكولاس قد اشتدت فى خليج المكسيك لتصبح إعصارًا من الفئة الأولى مع اقترابها من السواحل الأمريكية، وتتجه حالياً إلى مدينة هيوستن فى تكساس، ومن المتوقع أن تؤدى إلى أمطار غزيرة و رياح عاتية وعواصف.
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