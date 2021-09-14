عاجل.. باخرة نفط إيرانية مرسلة إلى لبنان تفرّغ حمولتها فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد صرّحت فى وقتٍ سابق، أن من حق طهران إرسال شحنات النفط إلى العملاء وبينهم لبنان، دون التدخل فى شؤونها.

الجدير بالذكر، أن شحنات النفط الإيرانى تصل بشكلٍ متكرر إلى حكومة النظام، وإلى لبنان على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.