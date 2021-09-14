واشنطن تخطط لاستقبال 60 ألف لاجىء أفغانى فى 8 قواعد عسكرية

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت أعلنت سحب قواتها من أفغانستان فى 30 أغسطس الماضى، بعد 20 عاما من الحرب التى بدأتها عقب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001.
وتسبب ذلك فى تدهور الأوضاع فى أفغانستان بوتيرة متسارعة أدت إلى سيطرة حركة طالبان على الحكم، وبدء العديد من الدول إجلاء رعاياها من البلاد.
فيما تعهدت لجان فى الكونجرس يسيطر عليها الحزب الديمقراطى الذى ينتمى إليه الرئيس جو بايدن، بإجراء تحقيقات صارمة حول تلك النهاية الفوضوية لأطول حرب أمريكية.
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